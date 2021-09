Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intervențiile din anii trecuți, majoritatea in comunitațile etnice reprezentative pentru identitatea multietnica a Banatului in localitați cu o puternica tradiție șvaba, maghiara, sarbeasca, ceha, rroma, croata etc. – Remix ID se intoarce in Timișoara. Proiectul de anul acesta a fost gandit de…

- Dupa intervențiile din anii trecuți, majoritatea in comunitațile etnice reprezentative pentru identitatea multietnica a Banatului in localitați cu o puternica tradiție șvaba, maghiara, sarbeasca, ceha, rroma, croata etc. – Remix ID se intoarce in Timișoara. Proiectul de anul acesta a fost gandit de…

- Dupa intervențiile din anii trecuți, majoritatea in comunitațile etnice reprezentative pentru identitatea multietnica a Banatului – in localitați cu o puternica tradiție șvaba, maghiara, sarbeasca, ceha, rroma, croata etc. – Remix ID se intoarce in Timișoara. Proiectul de anul acesta a fost gandit de…

- Numarul concediilor medicale luate in perioada ianuarie-august 2021 a crescut cu 225 fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand acum la un total de 750.Aceasta situație s-a intamplat in Timișoara.Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis Casei Judetene de Asigurari…

- Timișorenii vor putea merge sa vada un film la un cinema in afara celor doua centre comerciale din oraș abia de anul viitor. Viceprimarul Ruben Lațcau a fost in vizita pe trei șantiere pentru a verifica modul in care se desfașoara lucrarile de reabilitare la cinematografele Studio, Dacia și Victoria.…

- La scurt timp dupa ce a fost ales viceprimar al Timișoarei, Ruben Lațcau a promis ca „nu mai putem plati servicii publice daca nu sunt de calitate”. Edilul a mers in urma cu cateva luni la o plimbare pe malurile Begai, unde a gasit dezastru. Azi e cam la fel, deși primaria are contract cu o firma care…

- Acuzatii dure la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz (USR PLUS), lansate de presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica (PNL). Presedintele CJ Timis il acuza pe edil ca pune in pericol proiectul de largire la patru benzi a drumului care face legatura intre Timisoara si Dumbravita, finantat…

- Dupa ce filiala Timișoara a USR PLUS și-a desemnat liderul in persoana lui Sorin Șipoș, astazi a venit randul președintelui filialei județene sa fie votat. Candidat unic a ramas primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dupa retragerea lui Raul Olajos. Edilul-șef a declarat, azi, ca USR PLUS este un partid…