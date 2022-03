Stiri pe aceeasi tema

Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters.

Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters preluat de agerpres.

Sute de muncitori și localnici au blocat un drum de acces la o centrala nucleara ucraineana din apropierea orașului Enerhodar din sud-estul Ucrainei, in timp ce forțele rusești avanseaza in zona, potrvit CNN, citat de Mediafax.

Orașele din prima linie Harkov, Sumy și Mariupol inca rezista impotriva invaziei ruse. Harkovul a fost supus unui atac deosebit de puternic, mai ales in ultimele ore, pe fondul unor informații potrivit carora parașutiștii se lupta in prezent cu soldații ucraineni la un spital militar regional, informeaza…

Primarul orasului-port Mariupol din sudul Ucrainei a declarat marti dimineata ca bombardamentul continuu al fortelor ruse a ucis civili si a deteriorat infrastructura, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

Confruntarile armate care au avut loc joi in estul Ucrainei au fost cele mai ample incepand din 2015 in conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, a declarat o sursa diplomatica, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Dupa ce joi tensiunile dintre rebelii sustinuti de Rusia din estul Ucrainei si Kiev s-au accentuat, o zi mai tarziu, conflictul continua, separatistii pro-rusi acuzand fortele guvernamentale ca au tras cu artilerie si mortiere vineri dimineata, noteaza mediafax.

Un inalt oficial al guvernului ucrainean a comunicat ca atacurile cu obuze de la linia de contact cu fortele separatiste proruse din estul Ucrainei „nu sunt obisnuite" si „par o provocare". Incidentele au avut loc pe fondul comasarii de trupe rusesti la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters.