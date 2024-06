S-a deschis ATAC Hiper Discount by Auchan, magazinul cu prețuri…

Incepand de astazi, 6 iunie, hipermarketul Auchan Discount Calea Șagului a devenit ATAC Hiper Discount by Auchan, unde gasești prețuri mici permanent și poți sa faci economii importante zi de zi! Cu mesajul „Jos cu prețurile!", ATAC propune prețuri mici la scara generalizata, precum și un sistem de prețuri cu reducere in cascada, pentru cantitați