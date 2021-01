Stiri pe aceeasi tema

- FBI investigheaza un nou caz legat de Asaltul de la Capitoliul din Washington, dupa ce a fost informat ca o susținatoare a lui Donald Trump ar fi furat in timpul asaltului de pe 6 ianuarie un laptop al liderei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care ar vrea sa il vanda serviciilor secrete ruse,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite a anuntat luni ca a primit peste 70.000 de ponturi si alte informatii in actiunea sa de a-i aresta pe cei care au luat parte la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie, scrie news.ro . Protestul convocat de presedintele in exercitiu, Donald Trump,…

- • Congresul a ratificat victoria presedintelui ales Joe Biden • Morti si zeci de arestari • A fost instituita stare de urgenta • Donald Trump promite o tranzitie „ordonata” a puterii pe 20 ianuarie Congresul SUA s-a intrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale. Mii de sustinatori…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…