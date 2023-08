Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a fost exclus din PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a fost exclus joi din PNL, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar in fața spitalului din oraș. Președintele PNL Ialomița, Dragoș Soare a anunțat ca decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, prin vot secret. „Incepand de astazi, primarul Constanti nSava nu mai…

- La doua zile dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, in fața unitații medicale, managerul spitalului din Urziceni, Daniela Ianuș, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost facut de Constantin Sava, primarul localitații ialomițene.

- Anuntul a fost facut marti, 1 august, de presedintele Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, care a precizat ca si declaratiile primarului din Urziceni vor fi analizate, informeaza News.ro.Presedintele CNCD Csaba Asztalos a declarat marti, pentru sursa citata, ca…

- Deși inclusiv Ministerul Sanatații a numit situația „inacceptabila”, primarul Constantin Sava acuza ca medicii nu vin la Urziceni, ci prefera Bucureștiul apunand ca deși nu face „separare intre romi și romani” dar sugerand ca medicii nu vin sa se angajeze in spital și din cauza problemelor pe care le…

- O tanara de 24 de ani a nascut, luni, pe trotuarul din fața Spitalului din Urziceni, din județul Ialomița. O ancheta a fost declanșata la unitatea medicala, scrie Libertatea. Ea nu ar fi fost primita la camera de garda, deși travaliul se declanșase cu 15 minute inainte. Din fericire, femeia a dat naștere…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni dupa-amiaza ca au fost aplicate sanctiuni la Spitalul Municipal din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut in strada. Rafila considera ca demisia de onoare a managerului sau demiterea acestuia de catre primarul orasului este si morala si potrivita,…

- Caz incredibil in Ialomița. O femeie a nascut pe un trotuar din apropierea spitalului din Urziceni. A fost asistata de un echipaj de la ambulanța care susține ca n-a mai avut timp sa o urce in mașina.

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…