- Primaria Soveja a finalizat procedura de realizare a nomenclatorului stradal. Anunțul a fost facut de primarul Ionuț Filimon. In comuna Soveja sund identificate 135 de strazi. „Astazi (miercuri-n.r.) ne-au fost inmanate documentele finale pentru nomenclatorul stradal. Astfel, pe Rucareni avem 47 de…

- Primaria Soveja este pregatita sa lupte cu eventualele incendii avand o rețea de 34 de hidranți din care 30 sunt in funcțiune. Anunțul a fost facut de primarul Ionuț Filimon, care saptamana trecuta a verificat harta hidranților din Soveja, starea acestora și daca sunt sau nu racordați la sistemul de…

- ISU Vrancea intervine cu 4 echipaje și 1 autospeciala de intervenție, 1 ambulanța SMURD, 2 barci pneumatice, 2 autospeciale de prima intervenție și 1 atovehicul cu capacitate marita de trecere (utv).Se incearca sa se ajunga pe orice cale la persoane. Aerian nu se poate interveni din cauza condițiilor…

- Locuitorii comunei Vintileasca sunt in continuare terorizați de urși. Aproape ca nu trece o zi fara ca pe raza acestei comune sa nu fie sesizata prezența unuia sau a mai multor urși. Urșii pot fi vazuți ziua, seara, dimineața și noaptea, aproape in toate satele comunei, in special in zona gospodariilor…

- Primaria comunei Suraia i-a acordat titlul de „Cetațean de onoare” profesoarei de istorie Camelia Sandu. Evenimentul a avut loc, joi, in cadru manifestarilor prilejuite de celebrarea Inalțarii Domnului și Ziua eroilor. „In acest spirit de sarbatoare am acordat cu mandrie titlul de cetațean de onoare…

- Primaria Soveja a deschis un Centru de inchirieri biciclete mountain bike (MTB). Scopul acestei investiții este acela ca turiștii care vin la Soveja sa descopere frumusețile acestor locuri, pe bicicleta. „Descopera Soveja pe bicicleta! In premiera la Soveja avem «Centru de inchirieri biciclete mountain…

- Primaria Soveja va inființa un Serviciu de Gospodarire Comunala (SGC), serviciu care va avea ca atribuții salubrizarea, precum și administrarea domeniului public și privat al comunei. Acesta se va afla in subordinea Consiliului Local și va permite, spun autoritațile locale, o gospodarire mai eficienta…

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a stabilit condițiile in care vor putea fi organizate festivitațile la terminarea anului școlar. „Se permit festivitațile organizate in spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar, cu participarea personalului didactie, a elevilor precum și a insoțitorilor…