Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dispus, sambata seara, verificari ale imobilului din strada Parcului nr. 20, unde se manifesta un incendiu puternic. „Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dispus in aceasta seara sa se faca verificari in cazul proprietarului imobilului din strada Parcului nr. 20, privind modul in care au fost emise autorizatiile de construire. Politistii locali de la Ordine Publica au ajuns la locul incendiului si acorda suport echipajelor ISU, care au izolat perimetrul", a transmis, sambata seara, Primaria Sector 1.