Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Fujifilm Holdings Corp a anuntat ca a dezvoltat un test de depistare rapida a noului coronavirus ce provoaca maladia infectioasa COVID-19, care reduce timpul de furnizare a rezultatelor la aproximativ doua ore, informeaza Agerpres. Testul a fost dezvoltat de o filiala a grupului nipon, Fujifilm Wako…

- Numarul romanilor cu COVID-19 decedati in strainatate a crescut In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 217 de cetațeni romani au fost…

- Situația din Sacoșu Turcesc se agraveaza de la ora la ora in timp ce autoritațile locale așteapta de la București ordonanța militara prin care sa se impuna carantina pentru aceasta localitate așa cum a solicitat Comitetul județean pentru situații de urgența. Oricum, pana atunci, in localitate mai intra…

- Pacientul a facut febra, iar medicii au hotarat ca trebuie sa i se faca testul pentru coronavirus. I-au fost recoltate probe a doua zi, insa rezultatele au venit foarte tarziu, adica abia miercuri, dupa cinci zile: testul este pozitiv.

- Suntem in plin razboi cu un dusman perfid. Nu o spun eu, o spun specialistii epidemiologi. Ei stiu cel mai bine. Fiecare dintre noi suntem soldati in acest razboi. Si ar trebui sa ne comportam ca atare. Soldatii de elita sunt medicii, angajatii din sistemul de sanatate in general, angajatii Ministerului…

- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".