- Primarul orașului Otopeni din județul Ilfov, Constantin Silviu Gheorghe, aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, fiind acuzat de procurori ca ar fi acceptat la plata și achitat ilegal aproape 36 de milioane de lei firmei a doi oameni de afaceri pentru lucrari…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, administrator in fapt al SC Romeco International Service Company SRL, in sarcina…

