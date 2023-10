Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ion Georgescu este acuzat de trafic de influența dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii DNA. Judecatorii Tribunalului Argeș au dispus, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a primarului din Mioveni, Ion Georgescu.…

- Florin Petre, primarul PSD al localitații Crevedia, a declarat marți, 29 august, ca știa ca activitatea firmei a careia stație de GPL a explodat se oprise in 2020, cand a fost retrasa autorizația. De atunci, in trei ani, edilul spune: „am vazut o cisterna parcata la poarta din cand in cand”, dar „am…