Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit in aceasta seara, Biroul Politic Judetean (BPJ) interimar al PNL Timis a decis sa-l demita pe Claudiu Buciu din functia de presedinte al PNL Lugoj. De asemenea, Biroul Politic Local al PNL Timis a fost dizolvat. Asa cum deBanat a relatat dimineata, presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, totodata…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera în primul rând comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice,…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera in primul rand comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice, in contextul actual,…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera in primul rand comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice, in contextul actual,…

- Șeful rebel ales la PNL Timișoara, Raul Ambruș, ar urma sa ramana fara calitatea de membru al partidului, a decis Biroul Politic Local interimar al PNL Timișoara, adica structura constituita de liberalii din aripa Alin Nica și Danuț Groza, dupa ce nu a recunoscut alegerile realizate la filiala PNL Timișoara.…

- Primarul liberal al orasului Deta. Petru Roman, a fost scos de pe Grupul de WhatsApp al primarilor PNL din Timis. S-a intamplat la doua zile dupa ce a solicitat demisiile presedintelui interimar al PNL Timis, Alin Nica, si a secretarului general Danut Groza. Inainte de Roman, a fost scos din grup si…

- Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a reacționat dupa alegerile cu scandal de la PNL Timișoara, lansand noi critici la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și a secretarului general interimar al PNL Timiș, Danuț Groza, solicitand totodata conducerii centrale a PNL “sa…

- PSD Timiș a transmis un comunicat de presa dupa ce, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare a fost susținut de…