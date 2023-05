Primarul din Istanbul, atacat cu pietre (VIDEO) Autobuzul de campanie al primarului Istanbulului Ekrem Imamoglu, figura de frunte a opozitiei presedintelui Recep Tayyip Erdogan de la alegerea sa in 2019, a fost atacat cu pietre in estul Turciei, un bastion al partidului prezidential.Imagini difuzate de biroul primarului capitalei economice a Turciei arata geamurile autobuzului sparte de pietre, in cursul unei opriri in plin turneu electoral la Erzurum (est). Ekrem Imamoglu tinea un discurs de pe acoperisul autobuzului cand au inceput sa fie aruncate pietre in ferestre, fortandu-l sa se refugieze inauntru.Politia a folosit tunuri cu apa pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

