Primarul din Haţeg, confirmat cu coronavirus: “Vă doresc sănătate” "In calitate de primar al orasului Hateg, ma simt dator sa va informez ca testul pentru Covid 19 pe care l-am facut zilele trecute a iesit pozitiv. Va doresc sanatate tuturor si sper ca cei care au luat legatura cu mine in ultima saptamana, nu au contactat acest virus", a scris Marcel Goia pe Facebook. Acesta a cerut tuturor sa respecte regulile. "Recomand tuturor respectarea regulilor impuse de autoritati, pericolul nu a trecut", a mai scris prima (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

