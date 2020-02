Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, il acuza pe primarul PSD din Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, ca a incalcat regula izolarii la domiciliu, asta in ciuda faptului ca la revenirea din Italia, cei de la Direcția de Sanatate Publica i-au cerut acest lucru. Popescu arata ca primarul a avut mai…

- Alerta in comunitatea de romi de la Mironu, comuna Valea Moldovei, judetul Suceava. Aproximativ 300 de persoane s-au intors in weekend din Italia de frica noului coronavirus. Primarul sustine ca a informat Directia de Sanatate Publica Suceava.

- Primarul din Valea Moldovei, Constantin Moroșan, a sesizat, luni, Prefectura și Direcția de Sanatate Publica Suceava, cu privire la faptul ca aproximativ 300 de persoane din satul Mironu au revenit brusc din Italia acasa, de teama noului coronavirus. „Au fugit din Bergamo, cu microbuze. La ...

- Izbucnirea epidemiei de coronavirus in nordul Italiei a declanșat un asalt al italienilor asupra magazinelor. Oamenii fac provizii de alimente, materiale sanitare, substanțe dezinfectante, care au disparut deja de pe rafturile magazinelor. Presa italiana e plina de articole despre golirea magazinelor…

- Aciident feroviar grav in nordul Italiei. Un tren de mare viteza a deraiat joi in apropiere de Lodi, oras in nordul Italiei, ceea ce a dus la intreruperea traficului feroviar intre Milano si Bologna, a informat politia, potrivit Reuters. Cotidianul Corriere della Sera a citat salvatori care au declarat…