- UPDATE: Acidentul s-a petrecut pe DN 24 A, la kilometru 91. Mașina care a produs evenimentul rutier era condusa de un tanar de 19 de ani, domiciliat in localitatea Budu Cantemir, comuna Stanilești. Acesta avea in mașina un pasager in varsta de 21 de ani, din aceeași localitate. Șoferul, care avea direcția…

- Un accident rutier cu victima s a produs luni dimineata, in judetul Ialomita, intre o masina si doua autoutilitare.In jurul orei 6:35 s a produs un eveniment rutier soldat cu o victima pe DN2C intre localitatile Grivita si Amara.Potrivit IPJ Ialomita, in timp ce un barbat din municipiul Adjud, judetul…

- Un roman in varsta de 35 de ani, care lucra in agricultura, la cules de usturoi, și-a pierdut viața, marți seara, intr-un unui accident violent care a avut loc in Spania. Pana acum, trupul sau nu a fost revendicat, noteaza Lanza Diario de La Mancha.Mașina cu care se deplasa romanul s-a izbit frontal…

- Barbat aruncat din masina in urma unui grav accident rutier in judetul Suceava.Un grav accident rutier, a avut loc, in aceasta noapte, pe DN17, la iesire din Gura Humorului spre Campulung Moldovenesc, in zona Peco Socar.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava spune ca in evenimentul…

- La data de 7 iunie, in jurul orei 09:20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un tanar aflat la volan in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. Articolul Beat și fara permis implicat intr-un accident rutier apare prima data in Someșeanul.ro .

- Accident grav in Borșa in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf! In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in localitatea Borsa, pe strada Bogdan Voda. Un accident grav s-a inregistrat in urma cu puțin timp pe raza orașului Borșa. Din primele informații in accident este implicat un…

- O tanara de 19 ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce efectuat un viraj intr-o intersectie din Galati, fara sa acorde prioritate, acrosand o masina care circula regulamentar.

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si a intrat cu masina pe contrasens, unde a acrosat un autovehicul care circula regulamentar.