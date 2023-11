Primarul din Corbeanca nu poate justifica o avere de 3 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Curtea de Apel Bucuresti in legatura cu faptul ca Anton Valeriu, primarul comunei Corbeanca, judetul Ilfov, nu poate justifica o avere de 3 milioane lei prin veniturile realizate.

- Judecatoarea Gabriela Cristina Mazilu de la Tribunalul București nu poate justifica peste 6 milioane de euro (30 de milioane de lei), a anunțat miercuri Agentia Nationala de Integritate (ANI). Instituția face verificari și in cazul unui angajat cu statut special din Politia Capitalei, suma care nu se…

