Primarul din Corbeanca a fost eliberat. El a fost acuzat de luare de mită de peste 1,4 milioane de euro Primarul din Corbeanca a fost eliberat dupa 48 de ore dupa gratii, a decis Tribunalul București vineri seara. Potrivit procurorilor, in dosar ar fi vorba despre retrocedarea unor terenuri. „Dupa 48 de ore de chin și nesomn, primarul de la Corbeanca pleaca LIBER acasa. S-a respins orice masura preventiva a parchetului DNA. Alt dosar inventat de DNA”, a spus Av. Cuculis. Primarul celei mai bogate comune de langa București ar fi primit, prin intermediari, suma de aproape un milion și jumatate de euro. Pentru a ascunde proveniența sumelor de bani primite ca mita, la indemnul primarului din Corbeanca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Primarul din Corbeanca, Anton Valeriu, reținut vineri, fiind acuzat ca ar fi luat mita pentru restituirea unor terenuri, a fost eliberat, potrivit avocatului Adrian Cuculis.„Dupa 48 de ore de chin și nesomn, primarul de la Corbeanca pleaca liber acasa”, spune, vineri seara, avocatul Adrian Cuculi.…

- „Dupa 48 de ore de chin și nesomn, primarul de la Corbeanca pleaca LIBER acasa. S-a respins orice masura preventiva a parchetului DNA. Alt dosar inventat de DNA”, a spus Av. Cuculis.Primarul celei mai bogate comune de langa București ar fi primit, prin intermediari, suma de aproape un milion și jumatate…

- Primarul localitatii Corbeanca, Anton Valeriu, si nepotul sau, Robert Ilie Mihaila, au fost retinuti vineri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar privind retrocedari de terenuri, scrie Agerpres, citand surse judiciare.

