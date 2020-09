Stiri pe aceeasi tema

- Edilul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a obtinut la alegerile locale din 2020 cel de-al saselea mandat consecutiv de primar, cu 88,2% din voturi, mai multe decat a obtinut in urma cu patru ani, cand a avut 85% din voturi.

- O comuna care in urma cu doar cațiva ani abia reușea sa iși susțina serviciile publice uimește acum prin investițiile facute in infrastructura și servicii. In curand, localitatea ar putea avea o școala unica in Romania. In ultimii ani comuna Ciugud de langa Alba Iulia a devenit un exemplu pentru toate…

- Edilul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, candidat independent pentru un nou mandat de primar, a anuntat, marti, ca in urmatorii ani vrea sa construiasca o noua scoala, mai mare, dupa ce prima unitate de invatamant smart din mediul rural din Romania ar fi prea mica pentru numarul elevilor care se reintorc,…

- Ziarul Unirea FOTO| O noua ȘCOALA in ,,comuna smart” din județul Alba. Primarul localitații: „Cum arata astazi școala va arata maine țara” O noua școala iși va face ,,prezența” in comuna ,,smart” a Romaniei. Intr-o postare publicata pe un site de socializare din mediul online, Gheorghe Damian, primarul…

- O situație cel puțin inedita pe scena politica o intalnim la Alba Iulia. Președintele executiv al PNL Alba, Ion Dumitrel, a anunțat faptul ca partidul nu-și va desemna candidat la primaria Ciugud, asta pentru ca primarul din aceasta comuna a facut perfomanța și merita un nou mandat.Citește…