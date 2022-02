Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului care administreaza piețele din Brașov a fost demis, unul dintre motive fiind ca a fost prins baut la serviciu, conform primarului Brașovului, Allen Coliban, care spune ca acesta „se comporta mai degraba ca un vataf pe moșie decat ca un angajat platit din bani publici”, informeaza Hotnews…

- “Astazi am platit rata lunara de 1,7 milioane de lei pe care Primaria o are datorie catre E.ON, pentru gazul consumat in 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plata» trebuie achitata in fiecare luna. Scadenta de plata e ultima zi a lunii. Neplata ei inseamna blocarea conturilor…

- Petru Roman, primarul ales al Detei, va reveni pe postul caștigat, dupa ce fusese demis de Prefectura Timiș pentru ca a fost declarat ca fiind in conflict de interese, ca urmare a unei decizii a Agenției Naționale de Integritate. El și-a anunțat deja revenirea pe post, printr-o postare pe Facebook adresata…

- Corul Asociației Tinerilor Basarabeni care reunește elevi și studenți din Republica Moldova ce studiaza la Brașov a colindat, astazi, in curtea interioara din Casa Casatoriilor, pentru angajații Primariei și primarul Allen Coliban. A fost prezent la eveniment și consulul onorific al Republicii Polone…

- Faptul ca primarul Allen Coliban duce imaginea USR de rapa nu este un secret pentru nimeni, chiar daca in bula userista cadrele de partid sunt intoxicate ca nu este adevarat acest lucru, presa este rea și tenedențioasa. Tot presa asta rea a mai dezvaluit un lucru: cum da Coliban bani publici, inca o…

- Dupa ce anul trecut primarul Allen Coliban a decis ca doar in trei cartiere, unde a obținut scor electoral bun, merita sa fie organizate focuri de artificii, in perioada sarbatorilor de iarna, in acest sezon Brașovul va fi impodobit și in cartiere, lucru cerut de reprezentanții PSD de cațiva ani. Astfel,…