- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, s-a autosuspendat din PSD in urma audierii sale de catre procurorii DNA. A fost condus la sediul DNA Suceava pentru a fi chestionat in legatura cu angajarea unei cunoștințe la Direcția de Taxe și Impozite.

