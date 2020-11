Primarul Covasnei infectat cu COVID-19. Ce spune edilul

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, nu va mai participa personal la intrevederi in umatoarele zile, pana cand va fi testat pentru Covid. Diplomatul s-a intalnit miercuri cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care a fost ulterior confirmat cu Covid.Potrivit unui anunț al Ambasadei…

- Connor Reed, in varsta de 26 de ani, este primul britanic care s-ar fi imbolnavit de COVID-19. Acesta ar fi fost infectat in timp ce lucra ca profesor in Wuhan, China. Dupa ce s-a vindecat, tanarul s-a intors in Marea Britanie și s-a dus la Universitatea Bangor din Țara Galilor pentru a-și continua…

- Anunț de ultima ora al primarului din Iași! Mihai Chirica a anunțat pe o rețea de socializare ca sufera de COVID-19! In același anunț, el a precizat și ca mai mulți angajați ai Primariei au fost, de asemenea, depistați pozitiv cu coronavirus.

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineața, la Spitalul Colentina, unde era internat in urma unor complicații dupa infectarea cu coronavirus. Aliman avea 57 de ani. Aliman a fost confirmat cu noul coronavirus, la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal…

- Un membru PNL Maramureș a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. Premierul Ludovic Orban se afla, astazi, in acest județ. Liberalii anunța ca s-au testat și au primit rezultate...

- Mitingul PNL de la Borșa anulat. Primaria nu a dat aviz favorabil. Candidatul PNL la primaria Borșa a intrat in contact cu membrul infectat! Azi PNL Maramureș anunța ca unul dintre membrii din staff-ul de campanie a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19. “Organizația PNL Maramureș informeaza opinia…