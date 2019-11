Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare anuntat de premierul desemnat, Ludovic Orban, este "axat pe austeritate", a sustinut, luni, prim-ministrul demis, Viorica Dancila, la inceputul reuniunii Executivului. "Romanii sunt foarte atenti la ceea ce se intampla si sunt preocupati ca salariile, pensiile si drepturile sociale…

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat…

- Ludovic Orban, președinte Partidului Național Liberal are, vineri, o noua runda de negocieri cu partidele politice, in vederea susținerii formulei sale de guvern. Intalnirea PNL-USR sunt programate, la Parlament, incepand cu ora 13.00. Ludovic Orban a avut tratative politice, miercuri și joi cu UDMR,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta a declarat joi, dupa intalnirea cu Ludovic Orban, ca partidul sau nu susține Guvernul. Ponta a declarat ca are alte prioriați și anume sa apere social-democrația din Romania „Am raspuns, așa cum era normal, invitației de a avea o scurta discuție. A fost foarte scurta,…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, a anunțat, vineri, o propunere proprie pentru plata datoriei de la Insula de Agrement. Edilul a criticat inițiativele consilierilor PSD, pe care le considera „deșucheate și fanteziste”. Acestea ar fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.