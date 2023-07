Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, este urmarit penal pentru abuz in serviciu, dupa ce instituția pe care o conduce ar fi facut plați ilegale din bugetul primariei, informeaza joi, 13 iulie, Directia Nationala Anticoruptie, citata de Agerpres.In acelasi dosar mai sunt urmariti penal Alin…

