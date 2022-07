Stiri pe aceeasi tema

- Dintre toti alesii locali, primarul in functie si presedintele Consiliului Judetean joaca un rol crucial in dezvoltarea comunitatii in care au castigat alegerile, fiindca ei sunt in primul rand administratori si manageri generali ai acelui UAT. Succesul activitatii lor este masurat prin gradul de dezvoltare…

- Politehnica Iasi a disputat in aceasta seara al cincilea meci amical din Bulgaria, acolo unde are loc al doilea cantonament al verii. Iesenii s-au confruntat cu FC Pirin Gotse Delcev, formatie care activeaza in liga a treia bulgara. Rezultatul final a fost 2-0 (1-0). Ambele goluri au fost marcate de…

- Politehnica Iasi a avut mari emotii duminica seara, in timpul meciului amical disputat cu gruparea Akritas Chlorakas, care a promovat in aceasta vara in prima liga cipriota. In timpul primei reprize a partidei disputata in Bulgaria, unde Poli sustine al doilea cantonament al verii, atacantului Pawel…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate…

- Aflata in cantonament in Bulgaria, Politehnica Iasi a disputat in aceasta seara al doilea test la sud de Dunare. Iesenii s-au confruntat cu TSKA 1948 Sofia, grupare care activeaza in prima liga bulgara. Rezultatul final a fost 4-0 (0-0). Golurile au fost inscrise de Vasvari ("52), Plohotniuk ("70 si…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește duminica, 10 iulie, de la ora 21.35, la Montevideo, reprezentativa Uruguay. Partida va fi transmisa in direct pe Prima Sport 1, informeaza Federatia Romana de Rugby. Ajunși luni, 4 iulie in capitala Uruguayului, „stejarii” s-au acomodat la diferența de fus orar…

- Iasul are nevoie de un organism care sa directioneze, sa ghideze si sa potenteze eforturile culturale ale comunitatii, de la administratia locala si institutiile culturale de stat, la societatea civila, sectorul cultural independent si pana la publicul existent si dezvoltarea de noi audiente. Fie ca…

- Liderii locali din Iasi ai PNL, USR si PMP au afectat nu doar imaginea judetului si a municipiului resedinta, dar au compromis totodata si sansele de dezvoltare pe termen scurt. Iasul se afla, probabil, in cea mai ingrata situatie la nivel national, in cea mai „neagra" perioada a sa din punct de vedere…