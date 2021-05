Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, va candida pentru funcția de prim-ministru al Ungariei, devenind primul rival important al actualului premier, Viktor Orban, care conduce țara din 2010, relateaza Bloomberg.

- Opozitia din Ungaria va organiza in premiera anul acesta alegeri primare pentru a-si desemna candidati comuni in alegerile legislative nationale din 2022, intr-o manevra ce ar putea pune in pericol puterea exercitata de premierul conservator Viktor Orban, relateaza Reuters. Liderii formatiunilor Jobbik,…

- Fostul președinte iranian Mahmud Ahmadinejad, adept al liniei dure în relația cu Occidentul, s-a înregistrat miercuri sa candideze din nou la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în luna iunie a acestui an, relateaza Reuters. Demonizat în Vest pentru punerea sub întrebare…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca noile masuri de relaxare anuntate anterior vor intra in vigoare de simbata, intrucit procentul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 cu cel putin o doza a trecut de 40%, transmite Reuters. Dat fiind ca joi seara numarul de vaccinari a ajuns la 3.911.000,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca noile masuri de relaxare anuntate anterior vor intra in vigoare de sambata, intrucat procentul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 cu cel putin o doza a trecut de 40%, transmite Reuters. Dat fiind ca joi seara numarul de vaccinari a ajuns la 3.911.000,…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

- Partidul de opoziție Vetevendosje este pe cale sa câștige alegerile legislative, arata un exit poll, un rezultat care ar putea complica și mai mult eforturile occidentale de a rezolva disputele sale teritoriale de zeci de ani, relateaza Reuters. Potrivit exit pollul realizat de Pipos / Kosova…