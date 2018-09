Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul privind familia tradiționala va avea loc pe 7 octombrie. Decizia a fost luata, simbata, in conducerea PSD care s-a reunit la Neptun. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat ca s-a dat și un vot de susținere pentru acest demers. ”S-a dat un vot de susținere a acestui obiectiv. 7 octombrie…

- Primarul municipiului Botosani, Catalin Flutur, a criticat, luni, decizia Guvernului de a acorda o mini-vacanta de Sfanta Maria angajatilor din sistemul bugetar. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca acordarea a inca doua zile libere in aceasta saptamana, pe langa ziua de 15 august, este inoportuna,…

- Guvernul va finanta organizarea referendumului pentru familia traditionala din Fondul de rezerva bugetara, caruia i-a alocat o suma suplimentara de 200 de milioane de lei, la prima rectificare bugetara din acest an.

- Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca referendumul pentru familia tradiționala ar putea avea loc in aceasta toamna. „Eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru inițiativa și referendumul poate fi organizat la sfarșitul lunii, pe 30 septembrie, sau in prima duminica…

- Administratorii contului oficial de Facebook al Antena 3 au organizat un sondaj prin care iși intreaba utilizatorii daca președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila, facuți praf dupa recepția de la Ambasada Franței: 'Un trio de neamuri proaste'…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind organizarea judiciara, in forma initiala, prin care se infiinteaza o sectie speciala pentru investigarea faptelor comisiei de magistrati, respingand astfel cererea de reexaminarea a presedintelui Klaus Iohannis.…