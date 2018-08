El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca acordarea a inca doua zile libere in aceasta saptamana, pe langa ziua de 15 august, este inoportuna, in conditiile in care in aceasta perioada romanii aflati la munca in strainatate revin acasa si vor sa isi rezolve problemele administrative.



"Cand e lumea mai draga si vrem sa muncim, mai avem nu stiu cata vacanta iar. La toata lumea apare o demobilizare. Mai trec doua zile pana isi revin. Noi suntem intr-o perioada foarte delicata. Nu putem sa ii tratam cu spatele pe cei care cu greu vin acasa intr-un an de zile doua saptamani in vacanta",…