Primark deschide primul magazin în Park Lake. Cu ce prețuri iese retailerul Primark, retailerul internațional de moda prezent in 14 țari, va deschide primul magazin din Romania pe 15 decembrie, in mallul ParkLake. Romania devine astfel cea de-a 15 țara in care compania este prezenta. Un al doilea magazin ar urma sa fie deschis tot in București, in centrul comercial AFI Cotroceni, anul viitor. Noul magazin Primark din ParkLake București va crea 290 de locuri de munca și se va intinde pe o suprafața de 3.735 metri patrați imparțita pe doua etaje. Magazinul va aduce clienților din Romania, in premiera, formula unica Primark ce imbina cele mai noi tendințe cu produse de prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

