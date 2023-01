Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, o lege care inasprește sancțiunile pentru depozitarea ilegala a deșeurilor și aduce noi obligații pentru municipalitați. Legea pentru aprobarea OUG 92/2021 crește semnificativ amenzile pentru aruncarea deșeurilor sau incendierea lor, pana la 70.000 de…

- Toti comerciantii din Romania care pun in vanzare apa imbuteliata, bauturi racoritoare, bere, cidru, vin sau alte bauturi spirtoase in ambalaje din plastic, sticla sau metal, cu volume intre 100 de mililitri si trei litri, trebuie sa se inscrie in urmatoarele doua luni pe platforma sistemului de garantie-returnare…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) pregatește un Ordin pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcțional la internet in banda larga, prin intermediul unei conexiuni la un punct fix. Ordinul trebuie dat, conform legislației in vigoare, la cel mult șase luni de la…

- Romania plateste aproape 200 de milioane de euro pe an catre Uniunea Europeana (UE) pentru ambalajele de plastic pe care nu le recicleaza, acestia fiind bani „pe care ii dam pentru ca nu ne facem treaba”, a afirmat miercuri Raul Pop, expert deseuri in cadrul Asociatiei Ecoteca si co-fondator al Coalitiei…

- Sunt coinițiator al acestui proiect depus de PSD in dezbatere parlamentara, in procedura de urgența, cu scopul finalizarii hidrocentralelor incepute a fi construite in Romania inainte de 2007, cand țara noastra a intrat in Uniunea Europeana, și unde, ulterior, au fost delimitate arii naturale protejate.…

- Fiecare persoana din Uniunea Europeana a generat, in medie, 34,6 kilograme de deseuri de ambalaje din plastic in 2020 iar din aceasta cantitate doar 13 kilograme (sau 38%) au fost reciclate, arata datele publicate joi de Eurostat.

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, proiectul de lege al USR care prevede ca autoritatile locale vor fi obligate sa aloce cel putin 30% din buget pentru activitati sportive pentru copii si juniori. Actul normativ merge la promulgare, Camera Deputaților fiind for decizional. Autoritatile locale vor…

- „Continuam acțiunile de informare și conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare, cu privire la modul de colectare separata a deșeurilor. Afișe informative sunt lipite la scarile de bloc din oraș, fiind, de asemenea, distribuite și materiale informative in casuțele poștale. Prin aceste…