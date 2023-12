Primăriile se bat pe fondurile pentru investiții în energie verde: 700 aplicații în prima zi Interes enorm din partea primariilor pentru fondurile destinate investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, de la Ministerul Mediului. In prima zi au fost deja depuse peste 700 de aplicații, ceea ce acopera 70% din bugetul de aproape 1,8 miliarde de lei. Banii provin din Fondul pentru Modernizare, Programul-Cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocare a energiei. “Am promis investiții și asta livram in fiecare zi. Prin acest apel am pus la bataie un buget de 500 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru a susține,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a deschis ieri apelul de proiecte care vizeaza dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivel comunitatilor locale, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al institutiei, apelul de proiecte este necompetitiv,…

- Instituțiile publice au aratat un interes maxim pentru investițiile in producția de energie verde, astfel ca in primele 8 ore de la lansarea apelului s-au depus 700 de cereri, potrivit Ministerului Energiei.Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat miercuri ca, inca din prima zi de depunere…

- Miercuri, se deschide la Ministerul Energiei apelul de proiecte care vizeaza dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivelul comunitatilor locale. Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continua pana la data de 6 martie…

- Sinteza catorva dintre cele mai importante prevederi din Legea pensiilor:- pensiile a peste 4,7 milioane de beneficiari urmeaza sa fie recalculate dupa noua formula.- de la 1 ianuarie 2024 punctul de pensie se majoreaza cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile…

- Preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei pentru rechizite și haine. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, inaintea ședinței de Guvern ca preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei. De tichete…

- Sub pretextul ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, dar si sub pretextul derapajelor de la angajamentul fața de Comisia Europeana, de a avea un deficit bugetar asumat de 4,4% din PIB, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere, pe portalul sau, “noaptea ca hotii”, un proiect de OUG de…

- „Ca in fiecare an, președinta asociației romanilor refugiați și expulzați in 1940, Daniela Ciuta, a acordat distincții și premii in bani celui mai varstnic refugiat, anul acesta fiind randul doamnei Costea Raveica sa primeasca cadourile.”, scrie Buletin de Carei Practic, unde nu se implica statul roman,…

- ”In perioada 2-7 octombrie 2023, in judetele Vrancea si Vaslui se va desfasura «Exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare - MOBEX VN-VS-23». Exercitiul are caracter de rutina, activitati similare fiind organizate in acest…