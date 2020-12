”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in mod direct”, a subliniat Rafal Trzaskowski. Opozitia administreaza in prezent capitalele Poloniei si Ungariei, doua tari guvernate de catre suveranisti. Incepand de la 16 noiembrie, Varsovia si Budapesta blocheaza un plan de relansare economic post-covid - in valoare de 750 de miliarde de euro -, refuzand…