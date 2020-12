Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in…

- ''Noi nu putem face un pas in spate'', a declarat presedintele PE pentru postul de televiziune italian Sky Tg24. Sassoli a spus ca acordul asupra fondului de relansare, care este menit sa furnizeze sprijin economiilor tarilor membre, afectate de pandemia de COVID-19, va fi mentinut in pofida opozitiei…

- Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) în valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria îsi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl, preluat…

- Ungaria a blocat bugetul UE pentru 2021-2027 și fondul de revenire post-coronavirus fiindca ar fi fost obligata sa accepte imigrația, a anunțat premierul țarii, Viktor Orban. Ungaria și Polonia au blocat adoptarea bugetului UE 2021-2027 și a fondului de redresare fața de efectele coronavirusului la…

- Comisia Europeana a transmis vineri noi atentionari Poloniei si Ungariei in cadrul procedurilor de infringement. In cazul Varsoviei pentru legea privind noul regim disciplinar al judecatorilor, iar in cazul Budapestei pentru noile reguli privind azilul pentru migranti aplicate de

- Parlamentul European a votat in 7 octombrie Legea Climei, care poate transforma Europa in primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor. Pentru a se adapta la aceste noi planuri europene, Romania va trebui sa schimbe fundamental strategiile sale privind sectorul energetic, transportul și…

- Uniunea Europeana trebuie sa urmareasca foarte atent ambitiile imperialiste ale Administratiei Recep Erdogan, inclusiv implicarea directa in conflictul din Nagorno-Karabh, afirma premierul Armeniei, Nikol Paschinjan, avertizand ca, in caz contrar, europenii se vor trezi cu turcii la Viena, anunța…