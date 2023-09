Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din orasele mici se revolta și bat la ușa Guvernului: Reclama 'o subfinantare cronica a investitiilor locale'Primarii din orasele mici reclama ”o subfinantare cronica a investitiilor locale” si atrag atentia ca au de primit peste 200 de milioane de euro pentru finalizarea proiectelor finantate…

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…

- Peste cinci mii de fermieri din judetul Vaslui vor primi din aceasta saptamana ajutoarele financiare pentru culturile afectate de seceta de anul trecut. Despagubirile acordate de Ministerul Agriculturii depasesc in acest judet 18 milioane de lei. In judetul Vaslui au fost afectate de seceta peste 80.000…

- Guvernul a anuntat ca aproba prelungirea valabilitații polițelor Euroins cu inca trei luni, explicand ca aceasta modificare este legitima. Politele RCA vor fi valabile pana pe 8 decembrie, a precizat seful Guvernului, Marcel Ciolacu.„O alta decizie importanta este prelungirea valabilitații polițelor…

- Executivul va aproba rectificarea bugetara probabil in luna august sau in septembrie, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin."Rectificarea bugetara este strans unita cu celelalte reforme organizatorice si fiscale in discutie la nivel de Executiv, pentru ca rectificarea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca este programata pentru august-septembrie adoptarea de catre Executiv a rectificarii bugetare.„In ceea ce priveste rectificarea bugetara, ea este strans unita cu celelalte reforme organizatorice si fiscale la nivel de Executiv, pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – Despre asta este vorba, potrivit senatorului Ion Mocioalca, in Programul Național de Sprijin al Industriei Alimentare – Investalim! „Patriotism economic și productivism, titreaza senatorul social-democrat carașean, despre noul program Investalim. 600 de milioane de euro vor fi alocate,…

- „In aceasta perioada plina de provocari pe plan international, cresterea gradului de rezilienta a Romaniei in fata oricaror dificultati este prioritatea zero pentru noi. Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…