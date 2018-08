Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de locuri de munca sunt disponibile în spatiul economic european. Cele mai multe dintre ele sunt în Spania, Olanda si Germania. În aceste tari se cauta muncitori în agricultura, culegatori de fructe si legume, electricieni sau sudori. Cele…

- La Agenția Locala Vaslui sunt disponibile 344 locuri de munca, la Agenția Locala Barlad 189, iar la Agenția Locala Huși 101 locuri de munca. e solicita persoane cu studii superioare, pentru specializarile: inginer instalații, manager marketing, inginer constructor, economist, inginer industria alimentara,…

- Peste 31.500 de locuri de munca asteapta sa fie ocupate in toata tara. Cele mai multe posturi vacante sunt in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Cluj, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 125 de posturi vacante. In Romania sunt disponibile 31.213 locuri de munca, dintre care cele mai multe, și anume, 5.688 in București. La polul opus se afla județul…

- Univeristatea Politehnica București acorda burse speciale de 4000 de lei pentru șefii de promoție și 5000 de lei pentru cei cu 10.00 la licența și le asigura acestora locuri de munca in cadrul UPB pe durata masterului. Conducerea Universitatii Politehnica din București a decis sa recompenseze excelența…

- IKEA South-East Europe incepe recrutarile a 350 de persoane pentru cel de-al doilea magazin din București, care va fi deschis la finalul acestei veri pe Bulevardul Theodor Pallady nr. 57, salariile incepand de la 2.615 lei, arata un comunicat transmis luni de companie.„Peste 350 de angajați…