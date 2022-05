“Primăria Timișoarei – un butic care vinde țigări netimbrate și e periodic de mascați” La Primaria Timișoarei s-au petrecut “trei rele” intr-o singura zi. A venit amenda de 72 de milioane de lei pentru neachiziționarea certificatelor verzi de catre Colterm, sentința Tribunalului Timișoara de anulare a noii organigrame a primariei și – nu in ultimul rand – desantul mascaților. De departe cea mai plastica și mai vizibila descriere a faunei administrative timișorene e declarația consilierului PSD, Radu Țoanca: „useriștii au transformat primaria intr-un butic nefiscalizat unde se vand țigari netimbrate și care este vizitat periodic de mascați!” – conform Ziua de vest. „Ilegalitațile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarea de medicamente in Coreea de Nord se va face de catre armata, in condițiile in care, se pare, țara se confrunta cu un val de infectari Covid. Abia acum cinci zile, regimul comunist confirma oficial primul caz de Covid in Coreea de Nord. Versiunea autoritaților de la Phenian este doar ca se inregistreaza…

- Actrița hollywoodiana Angelina Jolie a parasit in graba o gara dupa ce sirenele au inceput sa rasune in timpul vizitei sale in orașul ucrainean Lviv. Jolie, in varsta de 46 de ani, trimis special al Agenției Națiunilor Unite pentru refugiați, a vizitat copii stramutați in gara inainte de a se auzi sirenele.…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a fost achitata in dosar Belina, potrivit G4Media. Decizia a fost pronuntata de Tribunalul Bucuresti si poate fi atacata cu apel. Si Adrian Gadea, la vreme respectiva presedinte al Consiliului Judetean, a fost achitat. Tribunalul Bucuresti a achitat-o…

- DNA duce o „munca enorma” pentru a proba ilegalitațile de la metrou, care ar fi fost comise de fostul lider sindical, susține Catalin Drula (USR). Drula a fost ministru al Transporturilor in perioada in care USR s-a aflat la guvernare. In acel context, ministrul Catalin Drula intrase in conflict cu…

- Premierul Ciuca este candidat unic la funcția de președinte PNL și exista indicii ca ar putea fi candidatul PNL la Președinția Romaniei. PNL se pregatește pentru anul 2024, care este „anul marilor confruntari politice și electorale”. Acest anunț a fost facut, duminica, de Lucian Bode, secretarul general…

- Intr-o cladire daramata din orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, (24 martie) Tatiana Olexandrivna și-a facut drum printre daramaturile din casa ei, oprindu-se sa ude o planta inainte de a izbucni in lacrimi. O racheta rusa s-a izbit de cladirea ei pe 22 martie, ucigand doi dintre vecinii ei și lasand…

- Focuri de arma și explozii au rasunat in tot Kievul sambata, 12 martie, in zorii zilei, dupa ce sirenele raidurilor aeriene au pornit pentru a-i avertiza pe locuitorii capitalei sa se adaposteasca. Sirenele au sunat și in alte orașe ucrainene, inclusiv in orașul de vest Lviv din Odesa și Harkov, Cherkasy,…

- India a declarat ca a lansat accidental o racheta in Pakistan saptamana aceasta din cauza unei „defecțiuni tehnice” in timpul intreținerii de rutina, noteaza Reuters. Experții militari au avertizat in trecut despre riscul accidentelor sau calculelor greșite din partea vecinilor cu arme nucleare, care…