Primăria Timișoara va ridica un complex sportiv, cu teren de fotbal, pe strada Mircea cel Bătrân Consiliul Local Timișoara a aprobat, in ședința on-line de marți, documentația tehnico-economica faza Sudiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare teren de fotbal situat in Timișoara, str. Mircea cel Batran nr. 114”. In prezent, vechiul teren de fotbal nu are o utilizare concreta, fiind și foarte degradat. Pentru a valorifica acest teren, se va construi un […] Articolul Primaria Timișoara va ridica un complex sportiv, cu teren de fotbal, pe strada Mircea cel Batran a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

