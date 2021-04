Primăria Timișoara pregătește regândirea traseelor de transport public, care „a fost gândită la nivel de anii ’80„ Reinnoirea flotei de transport a orașului cu 55 de troleibuze, 30 minibuze și 30 autobuze hibride figureaza in proiectul de buget local pe anul acesta. Nu au fost alocate fonduri deoarece municipalitatea dorește sa le acceseze prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un utilizator al forumului de STPT a facut o interpelare la […] Articolul Primaria Timișoara pregatește regandirea traseelor de transport public, care „a fost gandita la nivel de anii ’80„ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reinnoirea flotei de transport a orașului cu 55 de troleibuze, 30 minibuze și 30 autobuze hibride figureaza in proiectul de buget local pe anul acesta. Nu au fost alocate fonduri deoarece municipalitatea dorește sa le acceseze prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un utilizator al…

- Planul Național de Redresare și Reziliența propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost adoptat joi de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfașura negocierile pe document cu Comisia Europeana, potrivit unui comunicat…

- Florin Cițu: „Am participat la campania naționala de impadurire la Dabuleni, una dintre cele mai afectate parți ale țarii de fenomenul deșertificarii.Romania are astazi 30% din suprafata impadurita, in timp ce media Uniunii Europene este de 38%. Provocarea pentru acest guvern este sa creștem gradul…

- Alexandru Rafila a declarat, in cadrul unei conferințe de presa susținuta de PSD, ca soluțiile din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), elaborat de Guvern, nu au “nicio legatura” cu analiza problemelor din Romania, cel puțin pe domeniul de Sanatate. Acesta spune ca varianta Guvernului…

- Senatorul Alfred Laurențiu solicita ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie prezentat public pentru ca fiecare roman sa știe clar ce se va intampla cu banii. O astfel de prezentare publica va arata clar daca proiectele trecute acolo a fi finanțate fac parte dintr-un plan coerent…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat in cateva zile si va fi prezentat public. "Discutiile in coalitie continua pe Planul National de Rezilienta. Cred ca avansam si avem un plan foarte bun. Asa cum am construit bugetul si aici ne axam…

- „Salarizarea din sectorul public și sistemul public de pensii au fost principalele teme pe care le-am abordat astazi, in cadrul intalnirii cu reprezentanții confederațiilor sindicale.Ambele proiecte sunt acum in lucru la Ministerul Muncii și le-am solicitat partenerilor sociali sa formuleze propuneri…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie finalizat pana la sfarsitul lunii aprilie 2021, iar reformele si proiectele incluse in acest Plan trebuie implementate pana la sfarsitul anului 2026, sustine Marius Vasiliu, secretar de stat in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor…