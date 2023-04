Primaria Timișoara vrea o implicare mai activa a cetațenilor in activitatea desfașurata de instituție, iar pentru aceasta va instrui personalul angajat. Pentru realizarea proiectului a semnat un contract cu o agenție specializata in comunicare și una specializata in managementul resurselor umane. Stimularea implicarii cetațenești, dar și școlarizarea personalului din primarie, se va face prin Strategia ... The post Primaria Timișoara face strategie de specialitate. Funcționarii vor fi școliți, iar cetațenii ajutați sa se implice appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .