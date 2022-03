Stiri pe aceeasi tema

- Situația aparuta joi, dupa ce administratorul judiciar al societații Colterm a cerut municipalitații trei milioane de lei pentru plata gazului, aduce la iveala o situație mult mai grava. Primarul Fritz a declarat ca a platit deja catre compania de termoficare tot ce se putea legal plati și ca nu are…

- Consorțiul care se ocupa de insolvența Colterm i-a trimis primarului Dominic Fritz o notificare prin care municipalitatea este inștiințata ca are de platit facturi restante de aproximativ 2,3 milioane de lei care, neachitate, duc la penalitați, iar Colterm risca sa ramana fara gaz. Totul a pornit dupa…

- Administratorul judiciar al Colterm, un consorțiu format din Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider de consorțiu), Maestro SPRL și Insolvein SPRL, face un apel urgent catre Primaria Timișoara. Cere 3 milioane de lei, pe motiv ca societatea de termoficare nu mai are bani.

- Printr-o adresa trimisa Primariei, consortiul care asigura administrarea judiciara a SC Colterm solicita plata urgenta a trei milioane de lei, pe motiv ca societatea nu mai are bani si s-ar putea sista din nou gazul. In replica, primarul Dominic Fritz afirma ca nu are nicio baza legala pentru a achita…

- Primaria Timișoara e aproape sa piarda peste 89 de milioane de lei, aceasta dupa ce administratorul judiciar al societații Colterm a decis sa elimine instituția de la masa credala in procedura de insolvența. Decizia este contestata de municipalitate, fiind considerata absurda. In acest moment, Primaria…

- Chiar daca facturile lunii ianuarie la gaz și electricitate nu au venit inca, nu toți consumatorii vor beneficia de compensarea prețurilor decisa de Guvern, iar o alta parte va primi sume foarte mici in raport cu valoarea facturilor.

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…