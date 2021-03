Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Ploiesti a publicat miercuri proiectul de buget local pe 2021. Astfel, executivul ploieștean estimeaza ca execuția bugetara pe anul este in valoare de 484,5 milioane de lei, cu aproximativ 22 de milioane sub cea din 2020. VENITURIPotrivit documentului, la capitolul "venituri"…

- La fel ca toți candiații la alegerile locale, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a promis ca va curața administrația locala de angajați ineficienți. Ajuns edil, Fritz a uitat rapid ce a promis. Pe cale de consecința, și-a angajat 6 consilieri personali și a inființat posturi de consilieri și pentru…

- Saptamana viitoare ar trebui sa vedem cum imparte administrația Fritz banii orașului. Primarul vorbește despre proiecte bine cantarite, studii de fezabilitate și „concepte pe hartie”. Anunțase deja ca in 2021 primaria va avea un buget mult mai realist decat in anii trecuți.

- Municipiul Cluj-Napoca este ghidat de trei aspecte prioritare, care îl ajuta sa se dezvolte constant: verde, digital și rezilient. Primarul orașului le-a repetat în nenumarate rânduri. Administrația locala susține ca la…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, anunta ca in acest an urmeaza sa inceapa lucrarile de construire a unei parcari de cartier, pe mai multe niveluri, cel mai probabil in zona Democratiei, cu intentia ca parcari similare sa mai fie realizate si in Malu Rosu si in centru. Intrebat,…

- Ministerul Culturii va aloca sume importante pentru Programul "Timisoara Capitala Culturala Europeana" si Festivalul International "George Enescu", a anuntat, marti, ministrul Bogdan Gheorghiu. "In actualul buget am avut in vedere sa fie cuprinsa si finantarea a doua proiecte mari de tara.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), potrivit Agerpres. Din totalul celor 798.589 de angajati…