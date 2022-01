Primaria Targu Secuiesc va continua in acest an programul de sprijinire a familiilor numeroase, lansat anul trecut, prin intermediul caruia se acorda o serie de reduceri si gratuitati, conform Agerpres. Astfel, familiile cu cel putin trei copii pot beneficia de un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcarile rezidentiale aflate in administrarea Consiliului Local Targu Secuiesc, daca exista locuri libere in jurul locuintelor acestora, precum si de un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcarile publice din municipiu.



De asemenea, pot beneficia de reduceri…