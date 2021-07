Stiri pe aceeasi tema

- Cu responsabilitate sociala și profesionalism ca valoare personala, Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala, arata oamenilor aflați in nevoie cat de mult le pasa de ei și ca nu exista destul sau prea mult in a ajuta și a face bine pentru a le oferi acestora o viața decenta. Concretizarea…

- Alexandru Gyorgy, viceprimar-ul Partidului National Liberal al Municipiului Targu Mureș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca: Consiliul Local al municipiului Targu Mureș prin Direcția de Asistența Sociala aduce in atenția persoanelor sau familiilor din municipiu care adopta copii, faptul ca pot beneficia…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, funcție publica de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistența Sociala a municipiului…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost promulgata de catre presedintele Klaus Iohannis, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților pe 21 aprilie, cu unanimitate de voturi. Legea…

- Avand in vedere faptul ca persoanele de peste 60 de ani se pot prezenta direct la centrele de vaccinare, fara programare prealabila in Platforma Naționala de vaccinare, se modifica programul la Call Center-ul inițiat de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara in vederea programarii. Astfel,…

- ANINA – In fostul oras minier, Consiliul Local a aprobat achizitionarea unui autobuz care va asigura, gratuit, transportul public local pentru mai multe categorii sociale! Autobuzul, deja achitat de Primaria Anina, are 30 de locuri si va circula alaturi de microbuzul cu 18 locuri. Practic, transportul…

- Oamenii se pot prezenta direct la centrele de vaccinare, fara o programare prealabila. Astfel, call centerul inițiat de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara, lansat la inceputul anului pentru a inscrie și programa timișorenii la vaccinare impotriva Covid-19, iși modifica orarul.

- Deputatii au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi (310), proiectul de lege privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, informeaza Agerpres . Proiectul are ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care sa permita monitorizarea electronica…