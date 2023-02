Primaria Sopot desfasoara in aceasta perioada lucrari pentru implementarea mai multor proiecte importante cu fonduri de la guvern. In 2023, administratia locala se pregateste de finalizarea mai multor proiecte, iar investitiile vizeaza atat infrastructura, cat si educatia sau sanatatea. Se introduce apa “Avem mai multe proiecte in derulare, acest inceput de an este foarte fructuos pentru comuna noastra.In curs de implementare este, in prezent, proiectul de infiintare a sistemului de alimentare cu apa in comuna Soport, satele Sopot, Belot, Pietroaia si Bascov, in valoare de peste 13,4 milioane…