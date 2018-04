Stiri pe aceeasi tema

- Ce este dragostea? Probabil parerile sunt imparțite. Iata care e parerea noastra. Vom incepe cu ce NU e dragoste. Atașamentul Confundam acest sentiment cu dragostea. Atașamentul se datoreaza, de fapt, nesiguranței. Cand ne dorim sau avem nevoie de afecțiune non-stop, ei bine, asta nu e iubire. Gelozia…

- Angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar, la cerere, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o…

- Mihaela Nicolae, din Argeș, dar și alți cititori, ne intreaba care este, in momentul de fața, indemnizația pentru parintele copilului cu handicap sau a persoanei desemnate pentru ingrijirea copilului cu handicap. RASPUNS: Potrivit OUG nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr 448/2006…

- Lovitura de teatru in noul scandal in care este implicat colosul Kaufland Romania! Sambata, un tanar o postat pe rețelele de socializare imagini dintr-un magazin al gigantului, scrie Bugetul.ro.Conform filmarilor, un șoarece se plimba prin raftul cu produse lactate. Acum, oficialii Kaufland…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara a facut apel la donatori, pe pagina de Facebook. Oricine poate dona, nu conteaza grupa donatorului. „Este nevoie de sange pentru un baiețel, Diac Andrei, internat la Spitalul «Louis Țurcanu» din Timișoara, medic Oprisoni Andrada, Hematologie…

- Declarațiile de avere publicate – și, deci, asumate – de aleșii locali poate reprezenta de multe ori surse serioase de inspirație pentru scriitori, umoriști, Agenția Naționala de Integritate, ANAF și chiar adversari politici. De aceea, in anumite cazuri, serios justificate, ea ar trebui sa fie benevola,…

- Ce este și cum se manifesta atacul de panica? Aceasta reacție extrema a organismului la factorii de stres e tot mai des intalnita, iar persoanele care trec prin asta pentru prima oara se sperie serios, crezand, din cauza simptomelor, ca au o criza de inima. Cezar Laurențiu Cioc, psihologul Libertatea,…

- Potrivit acestuia, patru dintre noile aparate de zbor vor fi utilizate pentru interventii medicale de urgenta, iar sase pentru misiuni de cautare si salvare in munti, dar si pentru interventii la incendii."Ele vor fi distribuite in toata tara si vor actiona in mod curent pentru gestionarea…