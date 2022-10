Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Siret a depus, saptamana trecuta, mai multe proiecte pentru finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat primarul orașului, Adrian Popoiu.Este vorba despre proiectul de construire a unui bloc pentru specialiști care lucreaza in sistemul medical și in cel de ...

- Primaria orașului Pecica este deschisa la accesarea de proiecte de finanțare ecologice. Doua astfel de proiecte, prietenoase cu mediul, au fost depuse, așteptand finanțarea. „Continuam inițiativele prietenoase cu mediul, cu gandul la viitorul orașului nostru. Recent am depus doua proiecte la Ministerul…

- Primaria Siret a depus proiecte in valoare de aproximativ șase milioane de euro, pe Programul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut prin telefon, la Radio Top, de primarul Adrian Popoiu. El a declarat ca, printre altele, proiectele vizeaza reabilitarea corpului principal al Spitalului…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, le cere prim-ministrului Nicolae Ciuca si ministrului Muncii, Marius Budai, sa faca public planul de taiere a pensiilor speciale, in contextul in care termenul prevazut in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este 31 decembrie. Intr-o postare…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unei creșe pe strada 13 Decembrie. Contractul a fost incheiat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 15-Educație, Investiția 1-Construirea,…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru prima creșa din Romania care va fi construita printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Catalin Coman Coman a spus ca investiția va fi realizata cu fonduri europene, iar inceperea…

- Noile echipamente achiziționate de Primaria Siret printr-un proiect european pentru Spitalul Orașenesc din localitate sunt deja puse in funcțiune și sunt utilizate de cadrele medicale pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor care apeleaza la serviciile medicale din Siret, a anunțat primarul Adrian…