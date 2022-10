Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Vintila, fost sef al Serviciului Juridic din cadrul Institutiei Prefectului Mehedinti, a fost condamnat definitiv miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit mita de la o persoana, pentru a…

- „Petrov” nu se lasa, in ambiția sa de a-și recupera privilegiile pierdute, conform legii, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, in aceasta primavara, recursul impotriva sentinței Curții de Apel București din anul 2019, in urma careia a

- Un barbat, recidivist, care in 2014 a ucis in bataie un batran din judetul Harghita, pentru a-i fura banii, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care preluase ancheta in acest caz. Barbatul este arestat preventiv, dupa ce a fost prins si repatriat…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul primarului din Targu Frumos, Ionel Vatamanu, suspectat de fals in declaratii in legatura cu un imprumut contractat in 2014 si scandent peste doi ani. De asemenea, alti alesi locali sunt acuzati…

Procurorul general a Romaniei, Gabriela Scutea, anunța retrimiterea Dosarului Revoluției in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi ca CSM sa refaca alegerile pentru ocuparea a doua posturi de procuror in cadrul Consiliului care isi va incepe activitatea in anul 2023, potrivit Agerpres.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a contestat doua hotarari ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care vizeaza alegerea membrilor acestui for, invocand motive de nelegalitate.

- Fostul rector al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant, Petrica Mihail Marcoci, au fost condamnati definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cate 3 ani inchisoare cu suspendare pentru santaj, fiind acuzati ca l-au determinat…