Primăria Şibot, preocupată de gestionarea fenomenelor generate de ploile torențiale Ploile torentiale care s-au abatut zilele trecute pe teritoriul județului Alba n-au ocolit nici doua sate componente ale comunei Șibot. Este vorba de Saracsau și Bacainți, unde puhoaiele scurse de pe versanți amenințau inundarea gospodariilor și a drumurilor. Avand experiența evenimentelor anilor trecuți și chiar mai recente (luna iunie), primaria locala s-a mobilizat exemplar pentru a preintampina asemenea fenomene care puteau afecta cele doua localitați. Dupa cum ne spunea primarul Marcel Filimon, chiar de la inceputul ploilor, Primaria Șibot a intervenit pentru degajarea carosabilului, a decolmatarii… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

