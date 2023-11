Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finanțe a propus un proiect de lege care prevede obligativitatea asigurarii RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice cu o viteza maxima mai mare de 25 km/h, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme, scrie Hotnews.„Vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform…

- Vizitatorii vor gasi bunatati din toate colturile tarii realizate de micii producatori, inregistrate pe sisteme de calitate europene, produse montane sau ca produse atestate traditional. „Produsele si preparatele pe care le veti gasi la Muzeul National al Satului reprezinta traditie, munca, dedicare,…

- Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare…

- ”La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 331.027.626,13 lei pentru 71 de teatre, opere si filarmonici din 47 de localitati, care functioneaza in subordinea autoritatilor locale din 34 de judete”, anunta ministerul. …

- Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a semnat contractul de lucrari pentru construirea podului peste raul Cavnic cu firma caștigatoare a licitației, in august 2023. Valoarea contractului este de 2.146.295 lei, iar fondurile vor fi asigurate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.…

- Barbatul a fost internat in Sectia de Boli Infectioase a unitatii sanitare timișorene. In urma recoltarii probelor de sange care au fost analizate in laborator diagnosticul de suspiciune a fost confirmat, acesta fiind infectat cu virusul West Nile. „Pacientul s-a prezentat avand simptome usoare, dar…

- Tranzitul de cereale din Ucraina pe teritoriul Romaniei, protejarea fermierilor romani și drepturile minoritații romane din Ucraina se afla pe agenda discuțiilor pe care premierul ucrainean Denis Smihal le va avea vineri cu Marcel Ciolacu cu ocazia unei vizite pe care o efectueaza la București. Intalnirea…

- Angajatii din directiile financiare din mai multe judete protesteaza, astazi, fata de prevederile ordonantei de reducere a cheltuielilor pregatita de Guvern. Se protesteaza inclusiv la Botosani, Vrancea, Bacau, Galați și Iasi. In fața sediului ANAF Iași se afla peste 60 de salariați care au intrerupt…