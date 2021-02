Primăria Sfântu Gheorghe caută o locaţie potrivită pentru un spaţiu închis pentru biciclete Primaria Sfantu Gheorghe a instalat recent un spatiu inchis de depozitare a bicicletelor cu 18 locuri in spatele blocului 20 de pe strada Crangului. O structura similara este in posesia municipalitații, pe care ar dori sa o amplaseze dupa ce va gasi o locație adecvata. Depozitul amplasat recent a fost premiul cel mare al concursului […] Articolul Primaria Sfantu Gheorghe cauta o locatie potrivita pentru un spatiu inchis pentru biciclete apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

