- Primaria Municipiului Lugoj informeaza ca, incepand cu data de 25 mai 2022, persoanele vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare, care s-au imunizat cu doza 2 pentru vaccinul Pfizer-BIONTech, Moderna, Astra-Zeneca sau doza unica Johnson&Johnson (dupa data de 3 septembrie 2021),…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) anunța ca a preluat tichetele de masa destinate celor care s-au vaccinat anti-Covid cu schema completa in perioada 19 noiembrie 2021 - 9 martie 2022. Oamenii le pot ridica de la mai multe puncte din oraș.

- Au inceput sa se distribuie tichete de masa și pentru persoanele care s-au vaccinat dupa 1 ianuarie 2022 cu schema completa. Pana acum erau eligibili doar cei cu schema completa efectuata intre septembrie - decembrie 2021.

- Distribuirea tichetelor de masa pentru persoanele vaccinate cu doza a doua in perioada octombrie -31 decembrie 2021 se face in continuare la Spitalul Modular Militar de pe str. Nera, fostul stadion CFR, anunța subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu. Este vorba doar de tichetele pentru centrele inchise…

- Tichetele de vaccinare se epuizeaza rapid la Turda, motiv pentru care, periodic sunt suplimentate. O noua serie de tichete de masa pentru persoanele vaccinate anti-COVID, este disponibila de astazi,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa mai multe zile de incertitudine s-a gasit o soluție pentru distribuirea tichetelor valorice pe care cei care s-au vaccinat trebuie sa le primeasca. Primaria Timișoara a refuzat sa preia aceste tichete pentru a le da mai departe cetațenilor, așa ca s-a cautat o soluție alternativa: Spitalul modular…

- Subprefectul Ovidiu Draganescu a acuzat Primaria Timișoara ca este singura care nu a acceptat sa distribuie bonurile de masa catre cei vaccinați in oraș, in ciuda demersurilor repetate ale Nucleului de vaccinare Timiș. „Bonurile valorice pentru cei vaccinați cu schema completa se pot ridica in continuare…